Salerno, Polizia e Ministero dell'Istruzione incontrano 60mila studenti (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nell'ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2020, che quest'anno si terrà martedì 11 febbraio, la Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, ha organizzato workshop e dibattiti sul tema del cyberbullismo su tutto il territorio nazionale. Si tratterà di un'edizione speciale del progetto Una vita da social con lo svolgimento in contemporanea, il prossimo 11 febbraio, di incontri presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani. La Polizia Postale e delle Comunicazioni, in occasione della celebrazione della giornata mondiale della sicurezza informatica, incontrerà oltre 60.000 ragazzi uniti dallo slogan della campagna "insieme per un internet migliore". La Sezione della Polizia ...

