Rula Jebreal: "Sarà valsa la pena andare al Festival se il prossimo anno Sanremo sarà guidato dalle donne" (Di domenica 9 febbraio 2020) Rula Jebreal è uno dei personaggi della settimana. Con il suo straziante monologo ha fermato il Festival di Sanremo, portando il tema della violenza sulle donne sul palco dell’Ariston. Ha raccontato della madre Nadia, morta suicida quando lei aveva 5 anni: si è data fuoco, dopo essere stata brutalizzata e stuprata. In collegamento da Parigi, interviene al programma Mezz’ora in più di Lucia Annunziata.“Mia madre non ha avuto le mie opportunità”, racconta su Rai 3 Jebreal, docente della Facoltà di Scienze Politiche all’Università di Miami, “Era una donna semplice. Sua madre ha perso il marito, è stato il nuovo marito delle madre a stuprare le figlie, non solo mia madre. Lui trattava le donne come fossero schiave, proprietà. In un confronto con mia madre avvenuto prima della sua fuga da casa, lui ... huffingtonpost

