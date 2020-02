Rugby, Top12 2020: I Medicei-Mogliano 29-16. I toscani agganciano i veneti al settimo posto (Di domenica 9 febbraio 2020) Nel posticipo dell’undicesima giornata del Top 12 di Rugby, il massimo campionato italiano, vittoria in rimonta de I Medicei, che superano il Mogliano per 29-16 (il primo tempo era finito 7-10), conquistando il punto di bonus offensivo grazie alle quattro mete marcate. Importante novità in classifica in virtù del risultato odierno: i toscani salgono a quota 24 e vanno al settimo posto, dove agganciano proprio la formazione veneta. Di seguito il tabellino del match. TABELLINO Toscana Aeroporti I Medicei v Mogliano Rugby 1969 29-16 (7-10) Marcatori: p.t. 21’ c.p. Ormson (0-3); 24’m Esteki tr. Newton (7-3); 37’ m Guarducci tr Ormson (7-10); s.t. 42’ m Boccardo (12-10); 47’ c.p. Ormson (12-13); 50’ c.p. Newton (15-13); 67’ m Boccardo tr Newton (22-13); 74’ c.p. Ormson (22-16); 79’ Biffi tr Newton (29-16). Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; Panetti, Menon, Rodwell (cap.), Tuculet; ... oasport

_Tiempo_Extra_ : #Rugby #Top12 ???? - Fecha 11 Colorno 23-30 Petrarca Cammi Calvisano 33-32 Fiamme Oro Lazio 23-37 Viadana Rovigo 36-2… - Paolo_P_ : RT @rugbyrovitweet: Il rossoblù Cioffi ne fa fuori quattro! ?????? #forzarovigo #rugby #top12 #rovigo - vacanze4444 : RT @rugbyrovitweet: Il rossoblù Cioffi ne fa fuori quattro! ?????? #forzarovigo #rugby #top12 #rovigo -