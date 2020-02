Rugby, Sei Nazioni 2020: Italia, a Parigi è missione impossibile, ma occhio alle sorprese (Di domenica 9 febbraio 2020) Si disputa oggi, domenica 9 febbraio, con il fischio d’inizio previsto alle ore 16.00 l’ultimo match del secondo turno del Guinness Sei Nazioni e in campo scenderanno la Francia e l’Italia. I risultati di una settimana fa parlano di un match all’apparenza già chiuso alla vigilia, con i Bleus che si sono imposti al termine di un bellissimo match sulla forte Inghilterra, mentre gli azzurri sono stati surclassati dal Galles, perdendo ben 42-0. E, oggettivamente, quella di Parigi è una missione impossibile per i ragazzi di Franco Smith, ma nonostante il pessimismo – o realismo – della vigilia ci sono diversi fattori da valutare e che possono far sognare una sorpresa questo pomeriggio. La Francia è forte, non vi è dubbio, e ha diverse individualità di assoluto livello. Ma è una squadra che storicamente nel recente passato ha alternato prestazioni maiuscole ... oasport

MailSecured : LIVE Francia-Italia 45-10 rugby femminile, Sei Nazioni 2020 in DIRETTA: le transalpine vendicano il match dell’anno scorso - OA Sport... - paoloriccibitti : Rugby, l'Italia ci riprova nel Sei Nazioni: oggi sfida alla Francia sotto la bufera di Parigi Diretta dalle 16… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Rugby, l'Italia ci riprova nel Sei Nazioni: oggi sfida alla Francia sotto la bufera di Parigi Diretta dalle 16 https://… -