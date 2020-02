Rugby, Luca Bigi: “Possiamo essere migliori di quello che abbiamo mostrato fino ad ora” (Di domenica 9 febbraio 2020) Neppure il secondo incontro del Sei Nazioni 2020 di Rugby sorride all’Italia, che esce sconfitta dalla sfida in casa della Francia per 35-22, non trovando né il bonus difensivo, né quello offensivo. Sono tre infatti le mete azzurre, contro le cinque transalpine. A fine gara ha parlato al sito federale il capitano dell’Italia, Luca Bigi. Così in conferenza stampa il capitano azzurro: “La velocità e la precisione nei punti di incontro sono stati due fattori importanti in questa partita, e in questa partita nonostante alcuni errori siamo riusciti a segnare 3 mete. Ripartiamo da qui, dai primi passi fatti verso il nuovo sistema di gioco e dalla consapevolezza che possiamo essere migliori di quello che abbiamo mostrato fino ad ora“. Questa l’analisi di Bigi: “Ci sono cose che hanno funzionato e altre meno. abbiamo avuto l’atteggiamento di chi non molla mai ... oasport

danisailor7 : RT @Federugby: ?? #Italrugby, #Italdonne e #ItaliaU20.... LIVE! I nuovi podcast con i protagonisti del nostro #rugby sull'App FIR ?? https:/… - Federugby : ?? #Italrugby, #Italdonne e #ItaliaU20.... LIVE! I nuovi podcast con i protagonisti del nostro #rugby sull'App FIR… -