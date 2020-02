Rugby, Franco Smith: “La differenza rispetto alla prima partita si vede. Siamo stati più performanti” (Di domenica 9 febbraio 2020) La Francia ha battuto per 35-22 l’Italia nella seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby: gli azzurri hanno marcato tre mete, non riuscendo a trovare neppure un punto di bonus, che, al contrario hanno ottenuto i transalpini, viste le cinque mete messe a segno. A fine partita ha parlato al sito federale il CT azzurro Franco Smith. In conferenza stampa questo è stata l’analisi del commissario tecnico azzurro: “Ci sono stati errori nei primi 15 minuti, ma la differenza rispetto alla prima partita si vede. Siamo stati più performanti nei punti di incontro, abbiamo creato spazi e avuto più fiducia nel nostro sistema di gioco“. Un bilancio tutto sommato positivo nonostante la sconfitta: “Abbiamo placcato tanto e abbiamo espresso una parte del lavoro fatto in settimana. In questi giorni abbiamo lavorato in modo importante per continuare ad assimilare al meglio il ... oasport

sportli26181512 : Sei Nazioni, la formazione dell'Italia nella seconda giornata con la Francia: Un solo cambio nella formazione scelt… - flamminiog : RT @sportface2016: #Italrugby, le parole di Franco Smith: 'La Francia è una squadra fisica, ma noi svilupperemo la nostra idea di gioco' ht… - sportface2016 : #Italrugby, le parole di Franco Smith: 'La Francia è una squadra fisica, ma noi svilupperemo la nostra idea di gioc… -