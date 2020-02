Rugby, Francia-Italia 35-22. Sei Nazioni 2020: non basta il cuore a Parigi, azzurri più che dignitosi (Di domenica 9 febbraio 2020) Un’inizio da dimenticare, che fa temere una debacle copia di quella vista a Cardiff per l’Italia con la Francia nella seconda giornata del Guinness Sei Nazioni. Ma dopo l’avvio shock gli azzurri salgono in intensità e qualità, segnano una bellissima meta con Minozzi e, nonostante i troppi limiti in difesa, lottano alla pari con i Bleus per lunghi tratti del match. Manca, però, il cinismo per riaprire realmente il match e la Francia conquista bonus e successo. Inizia subito in salita la sfida di Parigi per Franco Smith, che perde Alessandro Zanni in riscaldamento e deve sostituirlo con Dean Budd, con Jimmy Tuivaiti in panchina. E Italia subito in sofferenza in ruck, con la Francia che recupera immediatamente palla e si trova vicino ai 22 azzurri. E un fallo azzurro manda Ntamack sulla piazzola dopo neanche tre minuti di gioco e vantaggio per i Bleus. Aggressivi in ... oasport

paoloigna1 : Dopo la brutta figura con il #Galles applausi anche dai Francesi per una partita gagliarda anche e ancora piena di… - stexdimarco : Canna.. Cannone.. Bamba... Più che una partita di #rugby questa Francia-italia del #sixnations2020 è più una tentazione -