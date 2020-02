Romina Power ieri e oggi: le foto che hanno fatto impazzire il web [FOTO] (Di domenica 9 febbraio 2020) Romina Power è una delle stelle indiscusse della musica italiana e il suo innato talento le ha permesso di sfondare in qualsiasi campo artistico: cinema, televisione, scrittura. Figlia d’arte – i suoi genitori erano due cinematografi hollywoodiani – iniziò la sua carriera nel mondo del cinema a soli 13 anni. Il suo destino infatti non poteva che essere nel mondo dello spettacolo, della televisione e della musica. La sua bellezza e il suo stile sono stati da sempre invidiati da molte e ora, come ieri, viene ammirata da tutti. I lunghi capelli, prima mori e ora biondi, continuano a far impazzire i suoi fan: vediamo insieme qualche FOTO di qualche anno fa. Romina Power ieri e oggi: la cantante fa impazzire il web Romina è da sempre considerata un donna molto bella e con un gran stile: il suo abbigliamento particolare si sposa sempre alla perfezione con i suoi lineamenti ... velvetgossip

Raiofficialnews : Con oltre 617mila visualizzazioni, la prima serata di #Sanremo2020 è l’evento più visto in diretta streaming. Il pi… - radio41it : - CasatiSilvano : Da un servizio al TG ho potuto constatare che il festival di Sanremo ha mantenuto la tradizione: la perenne totale… -