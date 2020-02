Roma, la sindaca Raggi porta la Metro fino a piazza Venezia. “Siamo alle fasi finali. Entro pochi mesi consegneremo il progetto al Governo” (Di domenica 9 febbraio 2020) Prende forma la stazione museo di piazza Venezia della Metro C di Roma. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi (nella foto), in riferimento a quanto emerso venerdì nella seduta della commissione Mobilità del Campidoglio. “Ormai siamo arrivati alle fasi finali ed entro pochi mesi saremo pronti a consegnare il progetto al ministero delle Infrastrutture dei trasporti. In questo modo otterremo i finanziamenti per realizzare l’opera” spiega la grillina annunciando che “costruiremo spazi espositivi lungo il percorso con i reperti ritrovati durante gli scavi”. Inoltre, conclude la Raggi: “La fermata avrà due uscite: una a piazza Madonna del Loreto e l’altra all’angolo tra piazza Venezia e via del Plebiscito. In ipotesi c’è anche una terza uscita su piazza San Marco”. L'articolo Roma, la sindaca Raggi porta la Metro fino a piazza Venezia. “Siamo alle fasi ... lanotiziagiornale

