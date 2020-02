Roma, adesso Perez scalda i motori. E intanto lancia la carica (Di domenica 9 febbraio 2020) Roma, adesso Carles Perez scalda i motori in vista dell’Atalanta. Lo spagnolo lancia la carica: «È il momento di stare uniti» Carles Perez scalda i motori. Lo spagnolo, arrivato da poco dal Barcellona, ha convinto Fonseca in quello scampolo di partita disputato contro il Bologna. È stato l’unico giocatore della Roma ad aver regalato un po’ di vivacità sulle corsie esterne e, sopratutto, ha mostrato voglia. La settimana è ancora lunga e molto si capirà dagli allenamenti giorno per giorno, ma nella testa del portoghese, l’idea di schierarlo dall’inizio contro l’Atalanta, sicuramente c’è. intanto il giocatore stesso ha lanciato la carica su Instagram: «È il momento di restare tutti uniti e per lottare più che mai per capovolgere questa situazione». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

