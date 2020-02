Rivoluzione irlandese, exploit Sinn Fein (Di domenica 9 febbraio 2020) Venti di Rivoluzione in Irlanda. La sinistra nazionalista del Sinn Fein, paladina dei sogni di riunificazione con l’Ulster alimentati anche dai possibili contraccolpi della Brexit sul grande vicino britannico, è per la prima volta in corsa per il traguardo di primo partito della Repubblica da un secolo: e, anche se la maggioranza assoluta resta fuori portata e non potrà andare al governo, appare in grado di condizionare l’agenda futura del Paese.Lo scrutinio inizierà solo oggi e si concluderà lunedì, ma gli exit diffusi dalla tv pubblica Rte indicano un testa a testa all’ultima scheda. Con il Sinn Fein di Mary Lou McDonald - la leader 50enne subentrata a Gerry Adams e protagonista del cambio generazionale che ha portato quello che fu il braccio politico della guerriglia dell’Ira da forza di riferimento della trincea repubblicana ... huffingtonpost

