RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Gironi: lo strano trend del gruppo A, diretta gol live (Di domenica 9 febbraio 2020) RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 9 febbraio. Siamo arrivati alla 25^ giornata per i Gironi A, B e C, in campo Monza e Vicenza. ilsussidiario

SalentoSport : #SERIEA – #Risultati 23ª giornata, #classifica e prossimo turno - milannewsmondo : Serie A, Spal-Sassuolo: le formazioni ufficiali -