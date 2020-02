Risultati Serie C, Classifica/ Diretta gol live score: impresa del Sicula Leonzio! (Di domenica 9 febbraio 2020) Risultati Serie C, Classifica: Diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 9 febbraio. Siamo arrivati alla 25^ giornata per i gironi A, B e C, in campo Monza e Vicenza. ilsussidiario

peteragnese : @AntonelloAng ...in sette mesi però il gioco è latitante ed i punti pure, perché alla fine sono i risultati che con… - Salernogranata : Serie B, i risultati della domenica pomeriggio della 23/a giornata - FCM2001 : Serie D Girone H: Risultati e marcatori ventitreesima giornata - -