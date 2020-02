Ristorante Tonnarello di Trastevere chiuso per sporcizia. Ma i gestori scrivono: “Siamo in ferie” (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Ristorante Tonnarello di Trastevere informa i clienti di essere chiuso per ferie dal 7 al 16 febbraio. In realtà a disporre la chiusura dei locali è la Questura di Roma, dopo i controlli dai quali sono emerse "gravissime violazioni igienico-sanitarie e strutturali". In un post su Facebook il Ristorante spiega che sono in corso gli interventi richiesti per la riapertura. fanpage

Notiziedi_it : E’ il Tonnarello il ristorante chiuso a Trastevere: “Pochi giorni e torneremo ad essere più belli di prima” - mllogiacco : RT @Oibaf_Isot: Roma, muffe e pavimenti sporchi: chiuso il ristorante Tonnarello a Trastevere - PaolaStarocci : RT @leggoit: Roma, ristorante Tonnarello a Trastevere chiuso dalla polizia: muffa sui cibi e sporcizia in cucina -