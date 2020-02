Rigore Milik, Giuntoli infuriato: «Non possiamo accettare che l’arbitro non vada al VAR» (Di domenica 9 febbraio 2020) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mancato Rigore assegnato agli azzurri Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mancato Rigore assegnato per fallo di Lucioni su Milik. Le parole del dirigente azzurro. «In campo si è visto nettamente il tocco, l’arbitro l’ha ammonito perchè Milik ha accentuato il tocco. Non possiamo accettare che l’arbitro non sia andato a rivederlo. C’è il VAR, deve andarlo a rivedere visto che abbiamo già subito vari episodi del genere in campionato. A livello societario non possiamo accettare che ci sia il VAR e l’arbitro non vada a rivedere le immagini». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

tancredipalmeri : No pazzesco, non lo sapevo. L'arbitro Giua che ha ritenuto simulazione il rigore su Milik, era lo stesso che aveva… - realvarriale : Ricade nei vecchi vizi @sscnapoli e vanifica i tentativi di rimonta cedendo a un ottimo @OfficialUSLecce.Gli azzurr… - tancredipalmeri : Ho potuto rivedere la dinamica del rigore non dato su Milik, e il braccio alzato dell'arbitro è proprio dovuto per… -