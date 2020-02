Regno Unito, Ice e Aesvi promuovo la collettiva italiana al London Games Festival (Di domenica 9 febbraio 2020) Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane rinnova il proprio impegno a favore degli sviluppatori italiani di videogiochi organizzando – in stretta collaborazione con Aesvi – la partecipazione di una collettiva italiana al prossimo London Games Festival che si terrà a Londra dal 26 marzo al 6 aprile 2020. Si tratta del più importante evento del Regno Unito per l’industria dei videogiochi e dell’intrattenimento interattivo. La manifestazione è supportata dal Comune di Londra che vuole farne una piattaforma privilegiata per lo sviluppo del settore. Il Regno Unito è il sesto più grande mercato di videogiochi al mondo dopo Cina, USA, Giappone, Corea del Sud e Germania, ed il secondo per importanza in Europa. Partecipare alla manifestazione rappresenta per le aziende italiane un’importante occasione per accedere ... ildenaro

