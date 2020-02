Regno Unito, Brexit: l’ambasciatore Trombetta incontra gli italiani in Galles (Di domenica 9 febbraio 2020) Fine settimana d’impegni in Galles per l’ambasciatore d’Italia a Londra, Raffaele Trombetta. In agenda colloqui con il governo locale, incontri con rappresentanti della collettività italiana e visite agli stabilimenti industriali di due imprese italiane leader nei rispettivi settori: Prysmian Cables, leader mondiale nella produzione di cavi, ad Aberdare, e Reflexallen, importante realtà della componentistica automotive, che nella sua sede Gallese a Bodelwyddan è specializzata nel design e nella manifattura di tubi idraulici e cavi elettrici. In un colloquio con la viceministra del governo locale Hannah Blythyn, alla presenza di rappresentanti d’imprese italiane, l’ambasciatore ha discusso le opportunità di ulteriori collaborazioni nei settori delle energie rinnovabili, della Green Tech, dell’economia circolare e della manifattura avanzata, con ... ildenaro

