Regno Unito | Brexit | a Londra dalla Camera di commercio italiana desk per le aziende

La Camera di commercio italiana nel Regno Unito ha aperto un Brexit desk "per consentire alle imprese italiane di avere un punto di riferimento nel Regno Unito, con base a Londra, a fronte del nuovo scenario determinato dall'uscita di quel Paese dall'Unione europea". Lo ha annunciato Alessandro Belluzzo, presidente della Camera di commercio italiana in Gran Bretagna, al convegno 'Brexit done. Il futuro delle relazioni commerciali Italia-Gb' in Assolombarda, sottolineando che per le aziende italiane "ci sono tante opportunità dietro a qualcosa di nuovo, ma va messo in chiaro che è una nuova relazione cui dobbiamo essere pronti". "Ci sono messaggi positivi, ma c'è molto da fare. Siamo in una fase nuova. Se la negoziazione entro il 31 dicembre non avrà avuto una conclusione positiva, sarà 'no deal'. Dobbiamo essere ...

