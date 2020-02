Razer Basilisk Ultimate - recensione (Di domenica 9 febbraio 2020) Come ogni produttore che si rispetti, la revisione del proprio catalogo è una delle attività fondamentali di ogni azienda che si rispetti. Ed ecco quindi che prodotti di successo vengono ripresi, modificati leggermente o riprogettati da capo per restare sulla cresta dell'onda o per andare a trovare nuove nicchie di mercato. Razer appartiene sicuramente a questa categoria, con numerose versioni dei suoi mouse di punta riprese nel corso degli anni per aggiungere nuove funzionalità, o eseguire semplicemente dei restyle. Il mouse di cui parliamo oggi, il Basilisk Ultimate, appartiene sicuramente alla prima categoria: avevamo infatti recensito in versione cablata il modello 2016, rimarcando le ottime doti di puntamento ed estetiche, mentre quest'oggi abbiamo tra le mani la versione Ultimate, ovvero la trasformazione di questo prodotto da cablato a Wireless, su cui vale la pena fare tutta una ... eurogamer

