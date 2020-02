Quel piano segreto di Usa e Turchia contro il Pkk (Di domenica 9 febbraio 2020) Secondo quanto riferito da quattro (anonimi) funzionari degli Stati Uniti d’America e riportato dalla Reuters, gli Stati Uniti avrebbero interrotto nello scorso mese di ottobre il proprio programma di supporto all’intelligence turca nella lotta contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). La missione rimasta segreta sino ai giorni scorsi consisteva nell’appoggio delle forze di spionaggio americane e dell’esercito nella rilevazione delle basi operative delle cellule del partito curdo attivo in Turchia, reputato sia da Ankara che da Washington al pari di una compagine terroristica (gli Usa, dal 1997). L’appoggio americano consisteva principalmente nella fornitura di droni da ricognizione per permettere alla polizia ed all’esercito turco di conoscere la posizione del nemico e tenere sotto controllo i propri movimenti. Tuttavia, dopo ... it.insideover

