Primera Division, Betis-Barcellona: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 9 febbraio 2020) Primera Division, Betis-Barcellona: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 9 febbraio alle ore 21:00 all’Estadio Benito Villamarín di Siviglia va in scena Betis-Barcellona. La partita sarà valevole per la 23esima giornata di Primera Division. Il Betis al momento occupa la dodicesima posizione in classifica con 28 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro l’Eibar per 1-1. Per i verdiblancos un successo, due pareggi e un ko nelle ultime cinque partite.Segui Termometro Politico su Google News Il Barcellona, che adesso si trova in seconda piazza in graduatoria con 46 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Levante per 2-1. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta il loro bottino nelle ultime settimane. La classifica aggiornata alla giornata 23 Le statistiche dell’incontro La storia recente fra le due ... termometropolitico

