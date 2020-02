Prezzi, Italia dei mille campanili anche al bar: a Napoli un panino farcito costa 2,75 euro, quasi 5 a Lecco (Di domenica 9 febbraio 2020) L’Italia dei mille campanili si conferma anche al bar, all’ora di pranzo. Dove, come rivela l’analisi Adnkronos sui dati del Rapporto Ristorazione 2019 della Fipe, la Federazione Italiana pubblici esercizi di Confcommercio, a Lecco si può spendere per un panino farcito anche tre volte la cifra necessaria per lo stesso spuntino consumato a Terni. Nella graziosa cittadina sul Lago di Como, infatti, la media è di 4 euro e 96 centesimi contro 1 euro e 60 richiesti nel capoluogo umbro. Nei 148 mila bar della Penisola i Prezzi variano (e non solo per il panino) anche in base alla collocazione degli esercizi, qualora siano nelle località turistiche, nelle grandi città, nei centri storici o magari nelle periferie. Nella classifica della Fipe, che spigola tra i capoluoghi di provincia, dopo quello di manzoniana memoria, si scorgono Prezzi al di sopra dei 4 euro in altre città ... ildenaro

