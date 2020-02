Previsioni meteo 10 febbraio: le conseguenze della tempesta Ciara in Italia (Di domenica 9 febbraio 2020) Le Previsioni meteo per lunedì 10 febbraio vedono la tempesta Ciara in azione sul nord Europa con venti oltre 200 km/h su Atlantico, Mar di Norvegia e Mare del Nord. Sul nostro paese si attiveranno forti correnti di Libeccio che porteranno molte nubi e possibili rovesci di pioggia su Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Friuli Venezia Giulia. fanpage

