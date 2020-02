Presunto caso di malasanità a Bari, da giorni con il mal di gola per due volte i famigliari chiamano il 118 ma viene prescritta solo una terapeutica da fare a casa, muore la 48enne Giulia Mininni (Di domenica 9 febbraio 2020) La Procura di Bari ha avviato un’inchiesta su un Presunto caso di malasanità avvenuto nel capoluogo pugliese. Una donna di 48 anni, Giulia Mininni è morta dopo che da giorni aveva un fortissimo mal di gola. I famigliari hanno denunciato che la donna era stata prima visita dalla guardia medica, poi per due volte dai medici del 118 ma nessuno pare abbia preso sul serio la malattia della 48enne. I soccorritori del 118 le avevano prescritto per ben due volte sempre una terapia da fare in casa. La donna nelle ultime ore non riusciva più a comunicare con i propri parenti. Sul Presunto caso di malasanità sta indagando la Procura della Repubblica che ha predisposto il sequestro della salma per gli opportuni accertamenti. baritalianews

