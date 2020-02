Prescrizione, l’accordo torna in alto mare. I renziani: «Usare il Milleproroghe scandaloso, voteremo no» (Di domenica 9 febbraio 2020) Finita l’apparente parentesi di tregua in concomitanza con il Festival di Sanremo, i renziani tornano ad agitare le acque nella maggioranza sul tema della giustizia e della Prescrizione. Su cui – ecco l’annuncio – «contrasteremo qualsiasi forzatura istituzionale e non ci sarà nessuna marcia indietro e nessun tipo di accordo che vada a contrastare i principi costituzionali»: a scriverlo su Facebook è Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva. «Utilizzare il Milleproroghe per modificare il diritto penale sarebbe uno scandalo», dice Rodato. «L’unica soluzione è il prudente rinvio previsto dal lodo Annibali. Ogni altra soluzione vedrà Italia viva votare convintamente contro». Per il coordinatore di Iv quella del Pd è una «deriva giustizialista». Le dichiarazioni di queste ore «del collega Bordo a nome dei deputati Pd sul tema della giustizia sono ... open.online

fattoquotidiano : PRESCRIZIONE L’accordo tra Pd, M5S e LeU mette nell’angolo il partitino dell’ex leader dem, dopo giorni di minacce.… - Agenzia_Ansa : #Prescrizione c'è l'accordo tra M5s, Pd e Leu ma Iv dice no. #Bonafede: 'In Aula #Renzi si assumerà le sue respons… - PinascoDanilo : RT @francescagraz1: Nicola Gratteri: 'L'accordo di governo sulla prescrizione è una mediazione al ribasso' -