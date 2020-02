Premier League, annullata Manchester City-West Ham per il ciclone Ciara (Di domenica 9 febbraio 2020) A causa delle problematiche meteo il match di Premier League Manchester City-West Ham non si giocherà domenica pomeriggio. Gara annullata e posticipata a data da stabilirsi. Il problema sono le raffiche di vento a 100km/h causate dal ciclone Ciara che sta imperversando nel Nord Europa in queste ore. fanpage

