Ponte Morandi, Toscani: “Mi sono espresso male” (Di domenica 9 febbraio 2020) L’intervista di Toscani ai microfoni del Corriere della Sera: “Mi impegno per aiutare i familiari delle vittime del Ponte Morandi”. ROMA – Lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera per Oliviero Toscani che ci tiene a spiegare la sua frase sul Ponte Morandi che ha scatenato tantissime polemiche: “Mi sono espresso male – ha detto il fotografo – che il Ponte caschi è una cosa tremenda. Io semplicemente volevo dire che nessuno può avere interesse a farlo cascare. In questi mesi ho capito che ai Benetton veniva data la colpa del crollo ma gli si attribuiva anche un interesse. Che non può esserci, è gente buona“. Oliviero Toscani: “Con i Benetton ho buoni rapporti” Nessuna voglia di rivalsa nei confronti dei Benetton che lo hanno licenziato subito dopo la frase: “Sembra strano che li difenda ma con loro mi ... newsmondo

