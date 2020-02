Polemica Lega per la modella italosenegalese in copertina di Vogue: "Italian Beauty? Non è bianca'' (Di domenica 9 febbraio 2020) Il sottosegretario al ministero dell'Interno, Achille Variati, interviene sulle frasi di Daniele Beschin, capogruppo della Lega ad Arzignano e coordinatore provinciale di Forza Nuova: "Non può esserci spazio per il razzismo nelle istituzioni della Repubblica Italiana" repubblica

