Pogba Juventus, lo United fissa il prezzo: ecco la cifra (Di domenica 9 febbraio 2020) Pogba Juventus – La Juventus cerca di pianificare la prossima stagione. I bianconeri guardano in Premier con un vecchio profilo dello Stadium che potrebbe fare ritorno a Torino. La cifra però è astronomica. Dall’Inghilterra nessuno sconto e nessuna contropartita tecnica, con Paratici che studia l’offensiva per far abbassare le pretese. Impresa non facile data la richiesta d’oltremanica. Pogba Juve: ecco il prezzo stabilito dallo United Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal tabloid inglese The Sun il Manchester United avrebbe deciso di lasciare andare Pogba solo per una cifra attorno ai 170 milioni. Sul giocatore anche il Real Madrid. Brutte notizie per la Juve che ora non solo dovrà affrontare la concorrenza iberica dei blancos, ma dovrà anche cercare di addolcire l’accordo coi Red Devils allenati da Solskjaer. Strada in salita quindi per il ... juvedipendenza

73Momy71 : @cmdotcom Auspico un trasferimento a MU come contropartita per Pogba. È un fenomeno ma la Juventus ha bisogno di giocatori affidabili. - giusluco : Dalla Juventus di Buffon Bonucci Barzagli Chiellini Pirlo Pogba Vidal Marchisio siamo passati alla Juventus di CR7.… - Notiziedi_it : Juventus, Calvano: “Pogba in estate, ma in cambio di due cessioni importanti! Lazio? Via Milinkovic”… -