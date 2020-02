Perché Sky ha annunciato in anticipo Diodato come vincitore di Sanremo 2020: cosa è successo (Di domenica 9 febbraio 2020) Perché Sky ha annunciato Diodato vincitore di Sanremo 2020 in anticipo? cosa è successo Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020. Una notizia che l’Italia ha scoperto più di mezz’ora prima che Amadeus annunciasse il nome dell’artista dal palco dell’Ariston. A bruciare il conduttore del Festival è stato un sottopancia di SkyTg 24 all’1,30 di notte che ha spoilerato tutto: “Festival di Sanremo, vince Diodato”. Appreso lo spoiler nella sala stampa del teatro si è scatenato un vero e proprio inferno. Per ben 30 minuti la Rai non ha comunicato nulla: tutti sapevano anche se l’annuncio ufficiale non era stato ancora dato. Dopo poco più di 30 minuti Amadeus ha annunciato il vincitore. Pensa un po’: Diodato. Ma come faceva Sky a sapere chi fosse il vincitore? Molto semplice, la notizia – da sempre – viene data con embargo ... tpi

SkyTG24 : Picchiava la moglie perché “occidentale”: arrestato nel Bresciano - gallorini_elena : RT @leftiscooler: Io che faccio finta di essere sorpreso della vittoria di Diodato dopo lo spoiler di Sky come Morgan che ieri sera fingeva… - excepthaz : Sky dice che lo spoiler è avvenuto perché l’operatore si è addormentato sul banner come una Rama Lila qualunque io… -