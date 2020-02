Per il governo egiziano, lo studente arrestato «era ricercato». Ora 15 giorni di detenzione (Di domenica 9 febbraio 2020) L’attivista egiziano Patrick George Zaki, studente di 27 anni al master in Studi di genere dell’Università di Bologna, è stato arrestato dalle autorità egiziane al Cairo. Nelle 24 ore intercorse dall’arresto al trasferimento in una struttura di detenzione a Mansoura, a 120 chilometri dalla capitale, il giovane sarebbe stato «picchiato, sottoposto a elettroshock, minacciato e interrogato su diverse questioni legate al suo lavoro e al suo attivismo». Le informazioni sono state riferite dai legali che lo hanno incontrato alla Eipr, Egyptian Initiative for Personal Rights, associazione cui Patrick fa capo. 15 giorni di custodia cautelare La Procura di Mansoura sud, nel delta del Nilo, ha ordinato 15 giorni di custodia cautelare per l’attivista, secondo quanto confermato dal ministero dell’Interno egiziano con un tweet. «Non corrisponde al vero ... open.online

