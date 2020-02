Pensioni, blocco indicizzazioni: quanti soldi hanno perso gli italiani? (Di domenica 9 febbraio 2020) L’instabile situazione dei governi negli ultimi anni ha avuto degli effetti deleteri sulle Pensioni degli italiani. Nel dettaglio, ecco i numeri di questa incresciosa situazione Inps, rivalutazione Pensioni 2020 Le Pensioni sono ormai un vero e proprio problema in Italia. Per svariati motivi, mensilmente i cittadini italiani che dovrebbero solo godere di ciò che hanno seminato durante la loro vita lavorativa. Nel mese di gennaio il disguido si era venuto a creare a causa di un errore dell’Inps. Stavolta come reso noto dal sindacato UIL, l’incongruenza è dovuta a degli errori piuttosto marchiani degli ultimi governi inerenti alla rivalutazioni delle Pensioni. Gli assegni previdenziali in base al bonus Poletti, dovrebbero essere rivalutati in base alla variazione annua dell’indice dei prezzi sul paniere FOI (Famiglie di operai ed ... chenews

segatogiampaolo : RT @segatogiampaolo: #BuonaDomenica mentre canticchiamo #Sanremo20 Il blocco delle pensioni ha provocato un vero e proprio disastro, nonch… - flo_flolady : RT @segatogiampaolo: #BuonaDomenica mentre canticchiamo #Sanremo20 Il blocco delle pensioni ha provocato un vero e proprio disastro, nonch… - venetomona : RT @segatogiampaolo: #BuonaDomenica mentre canticchiamo #Sanremo20 Il blocco delle pensioni ha provocato un vero e proprio disastro, nonch… -