Pattinaggio artistico, Yuzuru Hanyu vince i Four Continents scrivendo nuove pagine di storia, secondo Jason Brown (Di domenica 9 febbraio 2020) L’alieno colpisce ancora. Yuzuru Hanyu ha vinto l’ultimo titolo mancante alla sua bacheca, quello dei Four Continents, competizione internazionale di Pattinaggio artistico appena conclusa presso la Waikiki Mokdong Ice Rink di Seoul (Corea Del Sud), diventando il primo atleta della storia a possedere nel suo palmares in campo maschile almeno una medaglia d’oro in tutte le gare ISU di prima fascia: dalle Olimpiadi alle Finali Grand Prix passando per i Mondiali e per la prestigiosa gara odierna riservata alle nazioni extraeuropee. Un risultato forse scontato alla vigilia ma di significato altissimo per un pattinatore che ha contribuito ad alzare il livello della disciplina come nessuno. L’allievo di Brian Orser, nonostante il successo, è stato protagonista di un secondo segmento di gara problematico; dimostrando l’ottimo feeling con il programma olimpico del ... oasport

