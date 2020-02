Patrick George Zaky, ministro Università: ‘Attivati canali diplomatici per informazioni e per verificare la situazione nel rispetto dei diritti’ (Di domenica 9 febbraio 2020) “Il ministero dell’Università si è subito attivato insieme all’ateneo di Bologna per ricostruire la situazione dello studente Patrick George Zaky“. Mentre il dicastero dell’Interno del Cairo ha confermato l’arresto del ricercatore egiziano, il primo esponente del governo italiano a esporsi ufficialmente è stato Gateano Manfredi che in una nota ha fatto sapere che “insieme al ministro Luigi Di Maio” stanno “operando tramite i canali diplomatici per reperire informazioni certe e trasparenti e verificare la situazione in maniera accurata nel rispetto dei diritti della persona”. Da alcune ore Amnesty International e parte del mondo politico sta chiedendo all’esecutivo Conte di prendere posizione sul tema. Ieri ha parlato il presidente della commissione d’inchiesta sull’uccisione di Giulio Regeni Erasmo Palazzotto: ... ilfattoquotidiano

amnestyitalia : Con una lettera all'ambasciatore egiziano a Roma abbiano espresso le nostre preoccupazioni per la situazione di Pat… - amnestyitalia : Stiamo seguendo l'arresto di Patrick George Zaky in #Egitto Confermati 15 giorni di detenzione. Deve essere libera… - demagistris : Solidarietà a Patrick George Zaky,attivista politico,ricercatore egiziano,studente all’università di Bologna,arrest… -