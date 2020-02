Parolo: «Scudetto? Il nostro sogno deve fare da traino per l’obiettivo Champions» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Le dichiarazioni di Parolo, centrocampista della Lazio, dopo la discussa vittoria al Tardini ai danni del Parma – VIDEO (Dal nostro inviato allo stadio Tardini di Parma, Antonio Parrotto) – La vittoria della Lazio di Parolo alimenta un sogno proibito chiamato “Scudetto” fra i sostenitori dei biancocelesti. «Scudetto? Il nostro sogno deve fare da traino per l’obiettivo Champions», ha ammesso l’ex Parma in zona mista dopo l’1-0 contro i crociati. Visualizza questo post su Instagram Zona mista post #ParmaLazio ⚽ Un post condiviso da Calcio News 24 (@calcionews24) in data: 9 Feb 2020 alle ore 11:54 PST Leggi su Calcionews24.com calcionews24

