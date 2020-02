Parma, Lucarelli: «Chiediamo a Banti perché non ha chiamato Di Bello» (Di domenica 9 febbraio 2020) Lucarelli non accetta la sconfitta del Parma contro la Lazio, viziata da alcune decisioni arbitrali: le parole del dirigente Interpellato da Sky Sport al termine di Parma-Lazio, Alessandro Lucarelli non ha risparmiato critiche alla squadra arbitrale. Ecco le sue dichiarazioni. «Partita decisa da Di Bello in campo e da Banti nella saletta VAR. C’erano due rigori evidenti per il Parma, ma l’arbitro non è mai stato chiamato. Le situazioni su Alves e Cornelius non sono chiare, ma chiarissime e non accettiamo che non sia stato chiamato da Banti. Non siamo riusciti a parlare con nessuno ma abbiamo visto tutto tutti. Chiediamo a Banti perché non ha chiamato Di Bello». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

