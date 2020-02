Parma Lazio, i convocati di Inzaghi: squalificati Milinkovic-Savic e Radu (Di domenica 9 febbraio 2020) Parma Lazio, i convocati di mister Inzaghi per la sfida di oggi: assenti Milinkovic-Savic e Radu La Lazio ha diramato i convocati per il match con il Parma. Cataldi e Correa ci sono, ma sono in dubbio per il match. Assente lo squalificato Milinkovic-Savic, ecco la lista completa: Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha. Difensori: Acerbi, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Vavro. Centrocampisti: A. Anderson, Cataldi, D. Anderson, Jony, Leiva, Luis Alberto, Minala, Parolo. Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

