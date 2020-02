Parcheggiatori abusivi furbetti del reddito di cittadinanza denunciati a Palermo (Di domenica 9 febbraio 2020) Fanno i Parcheggiatori abusivi ma percepiscono il reddito di cittadinanza. A Palermo sono sette le persone denunciate dalla Polizia municipale. I caschi bianchi, nell’ambito delle attività di controllo del territorio volte al contrasto al fenomeno dei posteggiatori abusivi, ne ha individuato 7, due dei quali fruitori del reddito di cittadinanza. In particolare, sabato sera, gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico hanno sanzionato tre posteggiatori, rispettivamente due a piazza Marina, F.D.C di 24 anni che percepisce il reddito di cittadinanza e E.H. di 19 anni. L’altro, E.G. di 34 anni, è stato sanzionato a piazza Sant’Oliva. In altre zone della città, sono stati quattro i posteggiatori abusivi individuati. L.V. di 25 anni è stato fermato a piazza Giovanni Paolo II, A.M. di 20 anni in viale Diana; gli altri due posteggiatori, F.M. di 44 anni e S.C. di 24 anni ... direttasicilia

