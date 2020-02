Panchina Napoli, Gattuso delude: pronto il sostituto per giugno (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Napoli di Gattuso non riesce a risollevarsi come da attese: Aurelio De Laurentiis ha già il nome del possibile nuovo allenatore La Panchina di Gennaro Gattuso traballa. Il Napoli ha perso anche la sfida casalinga contro il Lecce, deludendo ancora una volta le attese dei tifosi e di De Laurentiis. Difficile un altro esonero a campionato in corso, ma a giugno gli azzurri potrebbero cambiare ancora tecnico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ADL avrebbe messo nel mirino Ivan Juric, ora alla guida dell’Hellas Verona, qualora Gattuso non dovesse riuscire a trovare il modo per salvare la stagione dei partenopei. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

