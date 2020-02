PAGELLE Inter Milan: Ibra è tutto il Milan, Vecino ancora decisivo VOTI (Di lunedì 10 febbraio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Inter Milan Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Inter e Milan, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Vecino FLOP: Padelli VOTI Inter: Padelli 5; Godin 6,5, De Vrij 7, Skriniar 6,5; Candreva 6 (79′ Moses 6,5), Vecino 7, Brozovic 6,5, Barella 6, Young 6; R.Lukaku 6,5, Sanchez 6 (71′ Eriksen 6,5). All.:Conte 7 Milan: G.Donnarumma 6; A.Conti 5,5, Kjaer 6, Romagnoli 6, Hernandez 5,5; Kessie 5,5 (81′ Paqueta 5), Bennacer 6; Castillejo 6 (79′ Rafael Leao 6), Calhanoglu 6, Rebic 6(84′ Bonaventura 5,5); Ibrahimovic 6,5. All.: Pioli 6,5 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

RadioRossonera : Subito a caldo le pagelle di questo amarissimo #InterMilan a cura del nostro Federico Rosa Qui, su #RadioRossonera… - sportli26181512 : Milan, le pagelle di CM: Ibrahimovic superbo, molto male Conti. Blackout di Romagnoli: Inter-Milan 4-2 Donnarumma 5… - BandieraInter : #InterMilan, #Padelli il flop. #Lukaku mette la firma nel finale. Le pagelle del #DerbyMilano. -