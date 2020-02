Oscar: tutti i film italiani premiati nella storia (Di domenica 9 febbraio 2020) Ripercorriamo insieme tutti i film italiani che sono stati premiati con l'ambita statuetta nel corso della storia del cinema. Dal "Roberto!" urlato da Sophia Loren al discorso dadaista di Paolo Sorrentino, dall'Oscar vinto per il miglior film straniero a pellicole del nostro cinema che riescono a vincere la migliore sceneggiatura. Non c'è dubbio che il cinema italiano occupi un posto importante nella storia degli Oscar e che molte personalità italiane abbiano vinto l'ambita statuetta in più occasioni. Senza nulla togliere ai talenti, per esempio di Milena Canonero (quattro volte premio Oscar) o dei più recenti Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini (miglior trucco per Suicide Squad), questa volta ripercorreremo solo i film italiani vincitori dell'Oscar nel corso della storia del ... movieplayer

