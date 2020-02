Oscar 2020: i libri e le opere teatrali che hanno ispirato i film candidati (Di domenica 9 febbraio 2020) "Piccole donne" e "The Irishman" sono solo gli esempi più famosi dell’incontro fra cinema, letteratura e cronaca (nel caso del film di Scorsese) che caratterizza gli Oscar 2020. In attesa della cerimonia di premiazione degli Academy Awards, ecco una lista di libri, opere teatrali e saggi che hanno ispirato i film in nomination. fanpage

WeCinema : #Oscars2020 : countdown avviato per la premiazione. I favoriti? #JoaquinPhoenix, #RenéeZellweger e con #BradPitt e… - Corriere : Questa è la notte degli Oscar: come seguirla in televisione e streaming - LaStampa : E’ morto a 103 anni, dopo una lunghissima carriera che gli ha portato molte nomination ma un solo Oscar. Era l’ulti… -