Oscar 2020, ecco la sfida finale per il miglior film. I bookmaker dicono 1917 di Sam Mendes, il (nostro) cuore Parasite di Bong Joon Ho (Di domenica 9 febbraio 2020) Les jeux sont faits. Pochi giri d’orologio ci separano dalla Notte più attesa di Hollywood, che culminerà con l’assegnazione dell’Oscar al miglior film. Nove i candidati e un solo superfavorito: 1917 di Sam Mendes, chiamato a riempire con l’ultima casella (la più preziosa) il nutrito Palmares finora collezionato fra cui spiccano Golden Globe e BAFTA. Benché denigrato (se non vilipeso) da una frangia della critica italiana che si è contrapposta agli apprezzamenti internazionali, l’opera ha un valore ineluttabile specie nel suo poderoso e immersivo apparato audio-visivo che va a costituire il senso doloroso della guerra di trincea ed, in estensione, di ogni tragedia bellica. Al centro della narrazione, certamente “semplificata”, c’è l’essere umano, niente di più e niente di meno. Il film illuminato dal sicuramente premiato Roger Deakins gode di un’ottima media di 1,45 quote in caso di ... ilfattoquotidiano

WeCinema : #Oscars2020 : countdown avviato per la premiazione. I favoriti? #JoaquinPhoenix, #RenéeZellweger e con #BradPitt e… - Corriere : Questa è la notte degli Oscar: come seguirla in televisione e streaming - LaStampa : E’ morto a 103 anni, dopo una lunghissima carriera che gli ha portato molte nomination ma un solo Oscar. Era l’ulti… -