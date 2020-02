Oscar 2020, come vedere la cerimonia di premiazione (Di domenica 9 febbraio 2020) Nella notte di domenica fra il 9 e il 10 febbraio saranno assegnati gli Oscar 2020: i premi dell’Academy di Hollywood saranno consegnati durante una serata che anche quest’anno non vedrà alcun presentatore, bensì una serie di ospiti (attori, comici e cantanti) che si esibiranno fra un premio e l’altro e annunceranno i vincitori. Qualche nome: Jane Fonda, Tom Hanks, Mahershala Ali, Timothée Chalamet, Olivia Colman, Penélope Cruz, Diane Keaton, Regina King, Keanu Reeves, Ray Romano, Maya Rudolph, Kristen Wiig e molti altri. Ci sarà spazio anche per momenti musicali affidati a Elton John, Idina Menzel di Frozen e Billie Eilish. Nonostante l’evento notturno, anche in Italia si potrà seguire la diretta degli Oscar: sarà trasmessa live sul canale Sky Cinema Oscar a partire dalle ore 22,45 di stasera, domenica 9 febbraio, fino all’alba del giorno successivo. Francesco Castelnuovo con il ... wired

