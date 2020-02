Oroscopo Branko di oggi 9 febbraio 2020: le previsioni giornaliere per tutti i segni (Di domenica 9 febbraio 2020) L’Oroscopo di Branko del 9 febbraio ha delle novità davvero interessanti per il vostro segno zodiacale. Giornata debole e stancante per i nativi dei Gemelli. Luna piena in Leone rende molto romantici i nati sotto il segno dell’Acquario. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali. Branko Oroscopo 9 febbraio da Ariete a Gemelli Ariete – Se ancora non avete avuto fortuna in amore, questa domenica vi regala un’altra Luna, più innamorata e fortunata della vostra. Si tratta di Luna piena in Leone. Inoltre, siete vicini a ottenere una vittoria professionale o una storia del tutto nuova. Toro – Questa Luna piena non è a vostro favore ma ciò non significa mancanza di amore e passione. L’influsso lunare mette in rilievo famiglia, genitori, figli, nipoti, parenti. Le cose non vanno come vorreste ma non ci sono ostacoli ... kontrokultura

