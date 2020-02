Olimpia Milano-Cremona oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) oggi (9 febbraio) si disputerà il match tra Olimpia Milano e Cremona, sfida valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 17.00 presso il Mediolanum Forum di Assago. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. Il derby lombardo tra Scarpette Rosse e Falchi sarà uno scontro diretto all’interno della zona playoff: la squadra allenata da Ettore Messina è infatti terza in compagnia di Brescia con 26 punti, mentre il team allenato da Romeo Sacchetti occupa la quinta posizione a quota 24 punti (con una partita in meno). Curiosamente, la sfida di oggi pomeriggio sarà anche un gustoso antipasto del confronto di settimana prossima alle Final Eight di Coppa Italia, in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. ... oasport

basketissimo : Milano sfida la Vanoli, che ritroverà ai quarti di Coppa Italia giovedì a Pesaro. Non ci sarà Sergio Rodriguez, usc… - GruwFrequency : RT @DavideFuma: La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che nel corso della gara di Barcellona, Sergio Rodriguez ha accusato un affaticame… - mariot_22 : Olimpia Milano-Vanoli Cremona: antipasto delle Final Eight -