Nina Moric offesa dalla madre di Luigi Favoloso: “Hai un cantiere in faccia” (Di domenica 9 febbraio 2020) Live Non è la D’Urso, mamma di Luigi Favoloso offende Nina Moric: “Hai un cantiere in faccia” Protagonista dell’uno contro le cinque sfere di Live Non è la D’Urso, Nina Moric è stata offesa dalla mamma di Luigi Favoloso. La modella ha subito le offese di Loredana Fiorentino: “Hai un viso che è un cantiere”, per contrasta la versione secondo cui Luigi Favoloso avrebbe fatto violenza fisica nei confronti di Nina Moric. Il concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello ha dichiarato che i segni che ha addosso Nina Moric sono quelli dei numerosi interventi chirurgici. Quelle ferite, stando al racconto della mamma di Luigi Favoloso, sarebbero funzionali a una narrazione strumentale contro il figlio: “Sono stata una suocera modello per te, ti ho sempre sostenuto. Ti si è rotto il punto sul viso, facesti la fotografia. Tu hai bisogno ... lanostratv

