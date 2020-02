Nina Moric, lividi da violenze o liposuzione?/ I medici “Questi segni ci sembrano...” (Di domenica 9 febbraio 2020) Nina Moric, lividi da violenze o liposuzione? "Live Non è la D'Urso" interpella tre chirurghi plastici: “Questi segni ci sembrano...” Ecco il loro responso ilsussidiario

leggoit : #nina moric e i #lividi per le percosse: a #livenoneladurso la perizia. Lei si arrabbia per i risultati e viene rim… - alessiat275 : RT @Antonio_Teddyyy: Non so voi ma io ho bisogno dei sottotitoli quando parla Nina Moric #livenoneladurso - anyonesoty : RT @Ri_Ghetto: RAGA COSA CAZZO STO GUARDANDO LA MADRE DI FAVOLOSO CHE SFILA DAVANTI A NINA MORIC #noneladurso -