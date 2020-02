Nina Moric, il faccia a faccia con Loredana, la mamma di Luigi Mario Favoloso (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo la denuncia di violenza da parte Nina Moric nei confronti di Luigi Mario Favoloso, ora lui passa al contrattacco. L’ex gieffino è stato intercettato all’uscita di un tribunale nell’atto di depone una denuncia nei confronti della modella croata, con l’accusa di diffamazione. Stasera, Nina Moric, ospite di Barbara a Live – Non È La Durso ha avuto il suo faccia a faccia con la madre di Luigi Favoloso, Loredana. Lo scontro tra Nina Moric e Loredana Quando la Moric ha parlato di violenze subite dall’ex, allegando delle foto, Favoloso ha risposto alle accuse dichiarando che quelle lesioni mostrate da Nina erano dovute ad un liposuzione. Lo ribadisce Loredana, la madre di Favoloso, che si rivela dietro una delle 5 sfere con cui la modella si è confrontata stasera. Immediatamente la signora Loredana ha chiesto a Nina: “Vorrei sapere come ti senti nei confronti delle donne che ... thesocialpost

StClausReindeer : RT @jaembrace: Eh sì Barbara, Nina Moric non si è proprio MAI rifatta è sempre stata così, certo #noneladurso - MyryPass : RT @jaembrace: Eh sì Barbara, Nina Moric non si è proprio MAI rifatta è sempre stata così, certo #noneladurso - Pasquale0026_ : RT @miss_chifo: Nina Moric in 10 minuti dalla d’Urso ha già preso 10 denunce e 4 querele. #noneladurso -