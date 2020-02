Nina Moric, ex Luigi Favoloso/ “Ha fatto minacciare Fabrizio Corona!” (Live) (Di domenica 9 febbraio 2020) Nina Moric, ex fidanzata Luigi Favoloso: a Live Non è la D'Urso replica alle accuse. "Ha fatto minacciare Fabrizio Corona!", poi va su tutte le furie ilsussidiario

StClausReindeer : RT @jaembrace: Eh sì Barbara, Nina Moric non si è proprio MAI rifatta è sempre stata così, certo #noneladurso - MyryPass : RT @jaembrace: Eh sì Barbara, Nina Moric non si è proprio MAI rifatta è sempre stata così, certo #noneladurso - Pasquale0026_ : RT @miss_chifo: Nina Moric in 10 minuti dalla d’Urso ha già preso 10 denunce e 4 querele. #noneladurso -